От тысячи до полутора тысяч: на Урале для заслуженных врачей и учителей хотят ввести доплаты

17 Июль 09:25 2019-07-17T09:25:55+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с законодательной инициативой о введении ежемесячных доплат для заслуженных учителей и врачей. Теперь эту идею должны рассмотреть и одобрить депутаты свердловского Заксобрания.

- Мы включили в повестку очередного 36-го заседания законопроект, внесенный губернатором, об установлении дополнительных мер социальной поддержки для медицинских работников, удостоенных звания «Заслуженный врач Российской Федерации», и для педагогических работников, удостоенных званий «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Народный учитель Российской Федерации». Уверена, что депутаты поддержат инициативу губернатора, так как это не только материальная поддержка для лучших медицинских работников и педагогов, но и мера повышения статуса данных профессий. Звания заслуженных врачей имеет порядка 140 медицинских работников Свердловской области, заслуженных учителей – 172 педагогических работника. Высочайшее звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено трем жителям нашего региона», – заявила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

Председатель парламента отметила, что заслуженным врачам и педагогам предлагается установить ежемесячную доплату в размере 1000 рублей, не зависимо от того трудится человек или находится на пенсии. Народным учителям будет установлена доплата в размере 1500 рублей в месяц. При положительном решении Законодательного Собрания закон вступит в силу с первого января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU