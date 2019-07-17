2019-07-17T08:47:52+03:00
Общество

«Хотели развлечься»: В Екатеринбурге нашли сбежавших мальчиков

Они оказались на Ботанике
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УМВД России по ЕкатеринбургуФото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу
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Пятерых мальчиков, сбежавших из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге, нашли вчера вечером. Они были найдены сотрудниками полиции в районе ТЦ «Дирижабль» на Ботанике.

- Как было установлено, противоправных действий ни самими разыскиваемыми, ни в отношении них совершено не было, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. – Свой уход ребята объяснили желанием развлечься.

Напомним, что информация об их исчезновении появилась вчера. Последний раз их видели в районе Кольцово. Куда они могли уйти, никто не знал. Поиски продолжались весь день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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