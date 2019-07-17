Tele2 покажет короткометражки на 4G-скоростях под открытым небом

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-17T09:10:27+03:00

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Оператор мобильной связи Tele2 – Екатеринбург в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино покажет лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров в Екатеринбурге.

Лозунг Всемирного фестиваля уличного кино звучит так: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Авторы фильмов делают ставку на захватывающий сюжет и талантливую актерскую игру. С 12 июня по 12 сентября более тысячи городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом. Свыше миллиона зрителей придут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

Фото: пресс-служба Tele2

Новый формат знакомства с киноискусством соответствует идеологии Tele2. Оператор продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства, стиле жизни и проведении досуга.

При помощи мобильного 4G от Tele2 Фестиваль уличного кино пройдет в Екатеринбурге 20-21 июля в Мега Парке на Металлургов, 87. Оператор обустроит уютную площадку для просмотра кино, также все желающие смогут посетить виртуальный кинотеатр от Tele2. Мероприятие начнется в 14:00, а конкурсный показ в 20:00.

Зрители смогут принять участие в голосовании за лучший фильм. По традиции, в городах проведения фестиваля можно проголосовать за понравившуюся работу светом фонарика на телефоне или зажигалкой. Организаторы определяют народного фаворита, замеряя уровень света.

Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Фото: пресс-служба Tele2

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов. За шесть лет проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. В прошлом году он собрал более миллиона зрителей и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны. Подробнее о фестивале – на сайте проекта.

Компания Tele2 продолжает активное развитие своей сети, поддерживая ритм и стиль жизни абонентов, и помогает им всегда оставаться онлайн. В Свердловской области 187 населенных пунктов пользуются интернетом на 4G-скоростях. Потребление интернет-трафика здесь за год с июня 2018 по июнь 2019 года выросло на 66%, а количество активных пользователей мобильного интернета – на 17%.

ИСТОЧНИК KP.RU