В центре Екатеринбурга сбили женщину, переходившую на «красный»

17 Июль 08:17 2019-07-17T08:17:23+03:00

Она была уверена, что машины ее пропустят

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В самом центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Ленина и Маршала Жукова, сбили женщину. Виновницей признана она сама, поскольку перешла дорогу на красный сигнал светофора, тогда как встречным машинам горел «зеленый».

- Инцидент произошел 15 июля. Женщина призналась, что не заметила светофор и была уверена, что перекресток нерегулируемый. Она пошла по «зебре» и рассчитывала, что машины остановятся, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас пострадавшая находится в больнице № 36, у нее сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU