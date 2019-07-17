Для Екатеринбурга закупят еще 5 новых трамваев

17 Июль 08:02 2019-07-17T10:11:08+03:00

Чтобы покупка новых трамваев окупилась, нужно будет заполнить их хотя бы наполовину Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В этом году по Екатеринбургу пустят еще 5 новых трамваев. Их планируют заказать у завода «Уралтрансмаш». Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Образец нового транспорта «Уралтрасмаш» представил на промышленной выставке «Иннопром». Один вагон такого трамвая может перевезти за раз 320 пассажиров, а длина его – 27 метров.Из новинок в нем появились индикаторы для подсчета пассажиров и системы климат-контроля и слежения за здоровьем водителя.

Напомним, что в прошлом году мэр Екатеринбурга Александр Высокинский говорил о планах пополнить трамвайный парк, но городским бюджетом не было выделено на это денег. Кроме того, к новой модели власти относятся недоверчиво – для того, чтобы инициатива окупилась, вагоны должны быть заполнены хотя бы наполовину. А какие, в итоге, трамваи появятся на дорогах Екатеринбурга, должно стать известно до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU