2019-07-17T08:31:30+03:00
Общество

Губернатор наградил 26 лучших свердловчан

В их числе активисты и общественники
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 26 жителям области государственные награды РФ, благодарности Президента РФ и награды Свердловской области. В их числе – семья Потаповых, у которых 10 детей, биатлонист Антон Шипулин и академик Уральского отделения РАН Олег Чупахин.

- Награды получили представили промышленности, жилищно-комунальной, спортнивной, культурной, образовательной сфер, а также сфер здравоохранения и бизнеса, - отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Помимо этого награды вручались общественникам и гражданам с активной жизненной позицией.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

За заслугами перед областью также отметили проректора по учебной работе УрФУ Сергея Князева и директора информационной политики Юлию Прыткову.

- Я ровесник Свердловской области, и я благодарю своих коллег – полученное высокое звание я отношу, прежде всего, к ним, людям, вложившим свой талант, трудолюбие в те достижения, которые оценены, - заключил академик Олег Чупахин. - Ваш труд и профессионализм, ваш талант и целеустремленность составляют основу богатства и благосостояния нашей области и нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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