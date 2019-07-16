2019-07-16T19:02:42+03:00
Происшествия

На Урале поймали водителя большегруза, который сел за руль с поддельными правами

На мужчину завели уголовное дело
Олег Галимов
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Фото: ГУ МВД по Свердловской областиФото: ГУ МВД по Свердловской области
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В Нижних Сергах водителя большегруза, который сел за руль с поддельными правами. Мужчину поймали с поличным в конце июня, когда его остановили на посту ДПС на 290 километре трассы «Пермь-Екатеринбург»

- Водительское удостоверение вызвало сомнение у сотрудников ГИБДД. В ходе сверки, выяснилось, что мужчина, предоставил сотрудникам ДПС поддельное удостоверение на свое имя, - рассказали в МО МВД России «Нижнесергинский». - Водительское удостоверение полицейские изъяли. Для установления подлинности, документ направлен на криминалистическую экспертизу, результаты которой подтвердили, что удостоверение не соответствует образцам.

Позже водитель признался, что сделал поддельные документы так как не имеет категории «Е», необходимой для вождения большегруза. Фейковые права он купил по Сети. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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