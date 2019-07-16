В Екатеринбурге временно закроют перекресток Луначарского и Куйбышева

16 Июль 17:20 2019-07-16T17:20:44+03:00

В связи с проведением ремонта трамвайных путей движение транспорта будет приостановлено в два этапа.

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В ближайшую пятницу в Екатеринбурге закроют перекресток Луначарского и Куйбышева. Как рассказали в пресс-службе мэрии, работы пройдут на трамвайных путях, по которым проходит маршруты №№ 4, 6, 14, 20, 25, 32 по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Киностудия» до остановки «Дом художника» в обоих направлениях.

Дорогу закроют с 23 часов 19 июля до 06 часов утра 22 июля. То же касается автобуса, идущего по маршруту № 1, и автомобилей.

- В маршруты движения трамваев будут внесены изменения, а автотранспорт направлен по улицам Бажова, Куйбышева, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Белинского и Красноармейской, - отметили в мэрии.

Кроме этого с 26 по 29 июля закроют движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 10 и 21, по улицам Луначарского и Куйбышева, от остановки «Дом художника» до конечной станции «ЦПКиО». Движение автобуса маршрута № 1 и автотранспорта будет закрыто в те же сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU