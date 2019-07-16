«Атлас Девелопмент» успешно интегрировался в цифровое производство на выставке «Иннопром»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-16T16:49:37+03:00

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Группа компаний «Атлас Девелопмент» приняла участие в X юбилейной международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». Использование информационных технологий, работа с digital и Big Data это обязательная часть любого современного бизнеса, и тем более девелопмента. В частности, применение современных BIM-технологий для проектирования и планирования работ по своим проектам показало высокую эффективность во взаимодействии с партнерами. В частности, технологии Building Information Modeling позволяют глубоко видеть качество проекта: планировочные и конструктивные решения, инженерные коммуникации. По словам Генерального директора «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера, уже на этапе эскизного проекта можно получить все данные и цифры для того, чтобы собрать будущую экономическую модель.

- Можно взять любой узел и посмотреть, как он выглядит. Отправить проектировщику – он даст пояснения. Все, что уточняется, находится в одном месте и информация не теряется. Нам это позволяет исключить ошибки, управлять экономикой в другом формате. Мы можем находиться в разных точках мира и получать качественный продукт. Сотрудничаем с голландскими компаниями и взаимодействуем легко даже на таком расстоянии. Сейчас даже государственные организации работают в BIM – мы сейчас проектируем несколько дорог, – рассказал Владимир Городенкер.

На выставке были представлены проекты Логопарка «Кольцовский», Инновационных башен iTower и ЖК «Парк столик». Макеты привлекли огромное внимание аудитории, став объектами обсуждений для многих гостей выставки. Отличительной особенностью проектов «Атлас Девелопмент» является плановое использование передовых технологий управления в их реализации.

Фото: предоставлено компанией «Атлас Девелопмент»

- Признаюсь честно, такого ажиотажа вокруг наших проектов мы не ожидали, ведь с нашей стороны – это наша ежедневная работа. Очень приятно, что её так высоко оценило и профессиональное сообщество, и гости выставки. Хотя, конечно, рассуждая объективно Логопарк «Кольцовский сегодня» — это лучше место для цифрового производства на Урале. Наши резиденты – лидеры рынка в своих сегмента Х5 Retail Group, СМАК, ManTгuck, РТА и другие подтверждают это самим фактом своего выбора. «Парк Столиц», в свою очередь – это жилой комплекс, не имеющий аналогов в России, где жители получат высочайшее качество жизни с сервисом пятизвёздочного отеля, собственный парк и галерея буквально со всей инфраструктурой. Поэтому да, мы, хоть и не ожидали такого ажиотажа, но считаем его заслуженным, - резюмировала коммерческий директор «Атлас Девелопмент» по итогам мероприятия.

«ИННОПРОМ» – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU