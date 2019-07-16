«Тагил рулит»: участники группы «Иванушки International» записали обращение к жителям уральского города
Солисты известной группы «Иванушки International» записали и выложили в интернете специальное обращение к жителям Нижнего Тагила.
Музыканты решили посетить уральский город в день его рождения и даже дать здесь концерт. По этому случаю участники коллектива «Иванушки International» пообещали исполнить хиты 20-летней давности и напомнили всем, что «Тагил рулит».
"Иванушки" собираются в Нижний Тагил.Видео: официальный паблик группы в "ВКонтакте"
- Вместе с вами на собственном опыте мы можем убедиться в том, что Тагил рулит. Ждем вас под наши зажигательные песни, - говорят участники «Иванушки International».
Гости выступят вечером, 10 августа, возле КДК «Современник». Завершится праздник зрелищным фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU