«Тагил рулит»: участники группы «Иванушки International» записали обращение к жителям уральского города

16 Июль 16:04 2019-07-16T16:04:18+03:00

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Солисты известной группы «Иванушки International» записали и выложили в интернете специальное обращение к жителям Нижнего Тагила.

Музыканты решили посетить уральский город в день его рождения и даже дать здесь концерт. По этому случаю участники коллектива «Иванушки International» пообещали исполнить хиты 20-летней давности и напомнили всем, что «Тагил рулит».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/720524" frameborder="0"></iframe> "Иванушки" собираются в Нижний Тагил.Видео: официальный паблик группы в "ВКонтакте"

- Вместе с вами на собственном опыте мы можем убедиться в том, что Тагил рулит. Ждем вас под наши зажигательные песни, - говорят участники «Иванушки International».

Гости выступят вечером, 10 августа, возле КДК «Современник». Завершится праздник зрелищным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU