«Гуляла и ездила купаться на Балтым»: 13-летняя девочка, которую четыре дня искали в Екатеринбурге, сама вернулась домой
13-летняя Александра Пантелеева, которую четыре дня искали родственники и полиция, сама вернулась домой. Ранее в правоохранительных органах сообщали, что подросток ушла из дома в семь вечера 12 июля. Своей матери она сказала, что пойдет гулять.
– Каких-то правонарушений в отношении нее не совершали. Все это время она находилась вместе со своими совершеннолетними знакомыми, а также разыскиваемой 16-летней Светланой Сунгуловой. Молодые люди гуляли по городу и ездили купаться на озеро Балтым, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Там также добавили, что Пантелеева не смогла объяснить, где находится Сунгулова. Полиция продолжит искать вторую пропавшую.
ИСТОЧНИК KP.RU