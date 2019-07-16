«Гуляла и ездила купаться на Балтым»: 13-летняя девочка, которую четыре дня искали в Екатеринбурге, сама вернулась домой

16 Июль 16:03 2019-07-16T16:03:56+03:00

Оказалось, что вместе с ней проводила время 16-летняя подруга, которую также разыскивает полиция и родственники

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13-летняя Александра Пантелеева, которую четыре дня искали родственники и полиция, сама вернулась домой. Ранее в правоохранительных органах сообщали, что подросток ушла из дома в семь вечера 12 июля. Своей матери она сказала, что пойдет гулять.

– Каких-то правонарушений в отношении нее не совершали. Все это время она находилась вместе со своими совершеннолетними знакомыми, а также разыскиваемой 16-летней Светланой Сунгуловой. Молодые люди гуляли по городу и ездили купаться на озеро Балтым, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Там также добавили, что Пантелеева не смогла объяснить, где находится Сунгулова. Полиция продолжит искать вторую пропавшую.

ИСТОЧНИК KP.RU