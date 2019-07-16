«И Универсиада, и метро нужны»: Евгений Куйвашев заявил, что Москва поддержит строительство подземки в Екатеринбурге

16 Июль 15:44 2019-07-16T15:47:50+03:00

Он добавил, что пока город должен подготовить проект, чтобы уже с ним обратиться к федеральному центру

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в Екатеринбурге построят вторую линию метро от ЖБИ до ВИЗа, несмотря на перенос Деревни Универсиады в Новокольцовский район. Он подчеркнул, что Москва уже поддержала эту инициативу.

- И Универсиада, и метро нужны городу. Сегодня есть решение совета безопасности. Как только будет готова проектная документация, мы выйдем к федеральному центру с предложением о софинансировании, – пояснил глава региона. - И осваивать ВИЗ-Правобережный будем теми же темпами.

Напомним, в июне в интернете распространился скан письма Министра транспорта РФ Евгения Дитриха к премьер-министру Дмитрию Медведеву: там сообщалось, что строить вторую ветку метро сегодня нецелесообразно. В качестве аргумента использовалась информация о том, что в уральской подземке снижается пассажиропоток. Тогда глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что решение на федеральном уровне о финансировании примут только после предоставления проектно-сметной документации, и работы по их подготовке останавливать не будут. Кстати, на эти цели город потратит 250 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU