Жители Екатеринбурга платят за аренду жилья до 16 миллиардов рублей в год

16 Июль 15:29 2019-07-16T15:47:01+03:00

Своих «квадратов» нет у 135 тысяч человек

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Уральские аналитики подсчитали, сколько примерно человек снимает жилье в Екатеринбурге на постоянной основе и какие суммы из кошельков граждан на это уходят в годовом плане.

- Около 135 тысяч человек арендуют жилье в Екатеринбурге. При средней арендной плате около 15 тысяч рублей и среднем размере домохозяйства 1,5 - 2 человека, объем рынка составит около 12 - 16 млрд рублей в год, - считает аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Свои цифры эксперт вывел на основе свежего исследования аналитического центра НАФИ. Специалисты центра опубликовали результаты опроса, проведенного в разных регионах страны. В среднем в крупных городах жилье арендуют 9 % жителей. Большая часть из них переехали в мегаполисы из-за более привлекательных условий для заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU