2019-07-16T15:47:01+03:00
Экономика

Жители Екатеринбурга платят за аренду жилья до 16 миллиардов рублей в год

Своих «квадратов» нет у 135 тысяч человек
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Десятки тысяч жителей уральской столицы не имеют своего жильяДесятки тысяч жителей уральской столицы не имеют своего жильяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уральские аналитики подсчитали, сколько примерно человек снимает жилье в Екатеринбурге на постоянной основе и какие суммы из кошельков граждан на это уходят в годовом плане.

- Около 135 тысяч человек арендуют жилье в Екатеринбурге. При средней арендной плате около 15 тысяч рублей и среднем размере домохозяйства 1,5 - 2 человека, объем рынка составит около 12 - 16 млрд рублей в год, - считает аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Свои цифры эксперт вывел на основе свежего исследования аналитического центра НАФИ. Специалисты центра опубликовали результаты опроса, проведенного в разных регионах страны. В среднем в крупных городах жилье арендуют 9 % жителей. Большая часть из них переехали в мегаполисы из-за более привлекательных условий для заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси