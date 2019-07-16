2019-07-16T15:13:48+03:00
Общество

В уральской колонии задержали «метателя телефонов»

Мужчина пытался перебросить через стену свертки с техникой
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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В Тавде задержали мужчину, пытавшегося перебросить заключенным в колонию строгого режима сотовые телефоны. Им оказался 30-летний уроженец Богдановича.

- В перехваченных свертках были обнаружены 5 сотовых телефонов, 2 зарядных устройства, 4 сим-карты и 2 карты памяти, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Напомним, что подобный случай произошел в исправительной колонии Нижнего Тагила. Там перехватили квадрокоптер, с помощью которого осужденным пытались пронести сотовые телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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