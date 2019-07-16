«Картавит и шепелявит»: В Екатеринбурге ищут 5 мальчиков

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-16T14:53:31+03:00

В районе Кольцово пропали вчера пропали 5 мальчиков, где они сейчас - неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний раз их видели в районе Кольцово

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Полиция Екатеринбурга разыскивает 5 мальчиков из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

- Заявление поступило от их руководителя. Вчера, 15 июля, они вышли из центра, расположенного по адресу: улица Реактивная, 19, и до настоящего момента их никто не видел, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Рудковский Алексей. На вид ему 11-12 лет, худощавого телосложения, рост – 152-160 см. Со светлыми прямыми волосами и серыми глазами. В момент пропажи одет был футболку светло-голубого цвета, темно-синие шорты и такого же цвета кроссовки.

Колпашников Александр. На вид лет 11-12, крепкого телосложения, рост – 160 см. у него прямые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю ветровку, серые джинсовые шорты, светло-серую футболку и белые кроссовки. Мальчик не выговаривает букву «Р».

Подвязников Вячеслав. На вид 12-13 лет, худой, рост – 150-152 см. у него светлые волнистые волосы и голубые глаза. Последний раз его видели в полосатой красно-черной футболке, темно-синих шортах, черных резиновых сланцах.

Платунов Тимур. На вид ему 12 лет, худой, рост – 140-145 см. У него прямые темные волосы и темные глаза. Одет был в темно-синюю футболку, джинсовые брюки и ярко-рыжие кроссовки.

Платунов Парвиз. На вид ему 12 лет, плотного телосложения, рост – 160-162 см. у него прямые светлые волосы и темные глаза. Одет был в темно-синие спортивные штаны, светлую джинсовую ветровку, темно-синие кроссовки с белыми полоскам. Мальчик картавит и шепелявит.

- На розыск ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга, - добавили в пресс-службе. – Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчиков, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-06, 294-14-94 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU