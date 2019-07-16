2019-07-16T14:53:31+03:00
Общество

«Картавит и шепелявит»: В Екатеринбурге ищут 5 мальчиков

Последний раз их видели в районе Кольцово
Мария Трапезникова
Поделиться:
В районе Кольцово пропали вчера пропали 5 мальчиков, где они сейчас - неизвестноВ районе Кольцово пропали вчера пропали 5 мальчиков, где они сейчас - неизвестноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полиция Екатеринбурга разыскивает 5 мальчиков из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

- Заявление поступило от их руководителя. Вчера, 15 июля, они вышли из центра, расположенного по адресу: улица Реактивная, 19, и до настоящего момента их никто не видел, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Рудковский Алексей. На вид ему 11-12 лет, худощавого телосложения, рост – 152-160 см. Со светлыми прямыми волосами и серыми глазами. В момент пропажи одет был футболку светло-голубого цвета, темно-синие шорты и такого же цвета кроссовки.

Колпашников Александр. На вид лет 11-12, крепкого телосложения, рост – 160 см. у него прямые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был одет в темно-синюю ветровку, серые джинсовые шорты, светло-серую футболку и белые кроссовки. Мальчик не выговаривает букву «Р».

Подвязников Вячеслав. На вид 12-13 лет, худой, рост – 150-152 см. у него светлые волнистые волосы и голубые глаза. Последний раз его видели в полосатой красно-черной футболке, темно-синих шортах, черных резиновых сланцах.

Платунов Тимур. На вид ему 12 лет, худой, рост – 140-145 см. У него прямые темные волосы и темные глаза. Одет был в темно-синюю футболку, джинсовые брюки и ярко-рыжие кроссовки.

Платунов Парвиз. На вид ему 12 лет, плотного телосложения, рост – 160-162 см. у него прямые светлые волосы и темные глаза. Одет был в темно-синие спортивные штаны, светлую джинсовую ветровку, темно-синие кроссовки с белыми полоскам. Мальчик картавит и шепелявит.

- На розыск ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга, - добавили в пресс-службе. – Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчиков, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-06, 294-14-94 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Екатеринбурга платят за аренду жилья до 16 миллиардов рублей в год
В уральской колонии задержали «метателя телефонов»
В мэрию Екатеринбурга передали 300 подписей за переименование улицы Хохрякова в Тихвинскую
В Екатеринбурге на улице Куйбышева появилось граффити с драконом, на котором стоит город
Уральский гонщик Сергей Карякин победил на ралли «Шелковый путь -2019»
В Краснотурьинске двух мужчин осудили за убийство пожилой четы
В свердловском Заксобрании придумали, как исключить конфликты между депутатами
Депутаты усилят контроль за реализацией национальных проектов в Свердловской области
Из-за минирования УрФУ сорвались вступительные испытания у абитуриентов
Урбанист из Екатеринбурга предложил свое видение по сохранению сосен в Зеленой Роще
Поэты Екатеринбурга вооружатся гитарами, чтобы помочь котикам
В Свердловской области нашли тело утонувшего 16-летнего подростка
В Каменске-Уральском бесследно исчез молодой человек со шрамом на лице
Билеты уходят как горячие пирожки: Анна Нетребко везет в Екатеринбург мировую классику
С начала сезона клещи покусали почти 10 тысяч екатеринбуржцев
В Екатеринбурге из-за столкновения Volvo и Lada пострадал 8-летний ребенок
Путешествовать на юг в бархатный сезон можно будет со скидками до 40 %
На Урале мошенника, устанавливающего окна, приговорили к 2 годам лишения свободы
«Проявлял знаки внимания»: На Урале задержали мужчину, несколько раз пытавшегося убить соседку
«Дышать невыносимо»: на улицах уральского поселка вторые сутки стоит запах газа
Отравление за 160 рублей: в сети шаурмечных Екатеринбурга нашли кишечную палочку
«Признаки проявляются через полтора-два часа»: свердловские врачи рассказали, какие грибы есть нельзя
На Урале появится «штрафстоянка» для коров
110 тысяч уральцев не могут уехать заграницу из-за долгов
«За компенсации придется судиться»: мэрия Екатеринбурга изымет землю садоводов на ВИЗе
Во время Сабантуя увеличат число автобусов на рейсе Екатеринбург - Кадниково
На Среднем Урале полиция будет бороться с коррупцией курсами повышения квалификации и социологическим исследованием
32 тысячи ВИЧ-положительных жителей Среднего Урала получают терапию