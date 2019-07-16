2019-07-16T15:42:05+03:00
Спорт

Уральский гонщик Сергей Карякин победил на ралли «Шелковый путь - 2019»

Бронза также досталась россиянам.
Анастасия ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Сергей Карякин/InstagramФото: Сергей Карякин/Instagram
Изменить размер текста:

В китайском городе Даньхуань завершился ежегодный ралли-марафон «Шелковый путь». Гонщики стартовали из Иркутска и проехали до Китая. Участие в ралли принимал экипаж уральского гонщика Сергея Карякина, который прославился победой на ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. На этот раз Карякин ехал на багги.

- Мы - победители ралли! Экипажи из Испании, Чехии, США, Болгарии, Великобритании боролись до последнего, - пишет Сергей в своем instagram. - Спасибо соперникам за острую борьбу.

Вторыми финишировал экипаж испанца Хосе Пена Кампо. Бронза также досталась россиянам - Алексею Шмотьеву и Андрею Рудницкому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральский гонщик впервые стал победителем престижного ралли «Дакар» в классе квадрациклов 25-летний Сергей Карякин получил «Золотого бедуина» и 15 000 евро (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси