Уральский гонщик Сергей Карякин победил на ралли «Шелковый путь - 2019»

16 Июль 14:27 2019-07-16T15:42:05+03:00

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В китайском городе Даньхуань завершился ежегодный ралли-марафон «Шелковый путь». Гонщики стартовали из Иркутска и проехали до Китая. Участие в ралли принимал экипаж уральского гонщика Сергея Карякина, который прославился победой на ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов. На этот раз Карякин ехал на багги.

- Мы - победители ралли! Экипажи из Испании, Чехии, США, Болгарии, Великобритании боролись до последнего, - пишет Сергей в своем instagram. - Спасибо соперникам за острую борьбу.

Вторыми финишировал экипаж испанца Хосе Пена Кампо. Бронза также досталась россиянам - Алексею Шмотьеву и Андрею Рудницкому.

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ИСТОЧНИК KP.RU