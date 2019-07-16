2019-07-16T15:41:05+03:00
Происшествия

В Краснотурьинске двух мужчин осудили за убийство пожилой четы

Одному из них грозит пожизненное лишение свободы, второму - 15 лет
Мария Трапезникова
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Мужчины представились продавцами, после чего напали на пенсионеров и забрали из квартиры все ценноеМужчины представились продавцами, после чего напали на пенсионеров и забрали из квартиры все ценноеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителей Краснотурьинска, Виктора Рогожникова и Эдуарда Примака, обвинили в двойном убийстве пожилой пары. Мужчины промышляли тем, что навещали пенсионеров и продавали им различные бытовые товары по завышенным ценам, а после обкрадывали их.

4 июля 2018 года оба мужчины напали и убили двух пенсионеров, после чего ограбили их квартиру. В общей сумме они вынесли из квартиры 465 тысяч рублей, включая деньги и ювелирные украшения.

- Так, утром Примак сообщил своему подельнику о том, что в квартире по ул. 8 Марта в г. Краснотурьинске проживают 85-летняя женщина и 79-летний мужчина, у которых имеются денежные средства в крупном размере и иное ценное имущество, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом злоумышленники осознавали, что пожилые люди в силу возраста и состояния здоровья не способны защитить себя и оказать активное сопротивление.

Мужчины все хорошо продумали: купили в аптеке резиновые перчатки, чтобы не оставлять следов, взяли нож, эластичный бинт, чтобы его не было видно из-под одежды. Вскоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины пришли к пожилым людям и представились продавцами. После того как дверь им открыла 85-летняя пострадавшая, мужчины напали на нее и нанесли не менее 1 удара ножом в область живота. Женщина скончалась на месте.

- Убедившись, что пенсионерка перестала подавать признаки жизни Рогожников проследовал в спальную комнату, где на кровати находился 79-летний пенсионер, - добавили в пресс-службе. - После чего напал на него и ножом нанес не менее 6 ударов в область грудной клетки, живота и левой руки пенсионера.

Сейчас Виктору Рогожникову грозит пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а Эдуарду Примаку - 15 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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