В свердловском Заксобрании придумали, как исключить конфликты между депутатами
Депутаты свердловского Заксобрания 16 июля обсуждали вопросы этического характера, рассмотрев правила, которые позволят избежать конфликтов на заседаниях.
Совет Законодательного собрания, который провела председатель Людмила Бабушкина, включил в повестку очередного 36-го заседания парламента блок из трех вопросов, связанных с установлением правил депутатской этики.
- Депутаты Законодательного собрания подготовили Правила депутатской этики депутатов Законодательного собрания Свердловской области, которые позволят исключить конфликтные ситуации или проявления неуважения депутатов к законодательному органу и друг к другу. Блок состоит из трех документов: Постановления Законодательного собрания с правилами депутатской этики и о внесении изменений в Регламент Законодательного собрания. А также принятие норм этики потребует внесения изменений в статью 26 областного Закона «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области, - подчеркнула Людмила Бабушкина.
Председатель парламента отметила, что профильный комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности будет рассматривать названные документы на заседании 22 июля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU