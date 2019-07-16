В свердловском Заксобрании придумали, как исключить конфликты между депутатами

16 Июль 14:20 2019-07-16T15:38:49+03:00

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Депутаты свердловского Заксобрания 16 июля обсуждали вопросы этического характера, рассмотрев правила, которые позволят избежать конфликтов на заседаниях.

Совет Законодательного собрания, который провела председатель Людмила Бабушкина, включил в повестку очередного 36-го заседания парламента блок из трех вопросов, связанных с установлением правил депутатской этики.

- Депутаты Законодательного собрания подготовили Правила депутатской этики депутатов Законодательного собрания Свердловской области, которые позволят исключить конфликтные ситуации или проявления неуважения депутатов к законодательному органу и друг к другу. Блок состоит из трех документов: Постановления Законодательного собрания с правилами депутатской этики и о внесении изменений в Регламент Законодательного собрания. А также принятие норм этики потребует внесения изменений в статью 26 областного Закона «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области, - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель парламента отметила, что профильный комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности будет рассматривать названные документы на заседании 22 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU