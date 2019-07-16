2019-07-16T15:37:22+03:00
Общество

Депутаты усилят контроль за реализацией национальных проектов в Свердловской области

Определены первоочередные задачи
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Людмила Бабушкина. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиЛюдмила Бабушкина. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось первое заседание рабочей группы Законодательного собрания по контролю за ходом реализации национальных проектов на территории Свердловской области. Депутаты определили зоны ответственности и первоочередные задачи.

- На Совете законодателей Президент России перед депутатами высших законодательных органов субъектов РФ поставил задачу парламентского контроля за реализацией национальных проектов. Мы создали рабочую группу, которую возглавляет мой заместитель Виктор Васильевич Якимов, и 12 подгрупп в соответствии с национальными проектами. И сегодня мы определили: какие наиболее значимые объекты, в каких муниципальных образованиях требуют нашего сопровождения и помощи, если возникнут какие-то вопросы, - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель парламента отметила, что уже на первое заседание руководители подгрупп пришли с предложениями по своим направлениям, проведена работа с муниципальными образованиями.

- Я сегодня обратила внимание всех членов рабочей группы и руководителей подгрупп на то, что наша задача заключается не только в парламентском контроле, но, в первую очередь, в оказании помощи в реализации национальных проектов, поскольку от нас муниципалитеты и главы ожидают именно помощь и поддержку, - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Председатель Законодательного собрания напомнила, что в бюджет 2019 года было заложено финансирование реализации национальных проектов, которое увеличено при корректировке бюджета в текущем году. И хотя федеральное правительство предусматривает очень выгодное для регионов софинансирование - 95 % федеральный бюджет и 5 % региональный, - в связи с беспрецедентным объемом выделяемых средств сумма получается существенной. Так, на реализацию национальных проектов в Свердловской области до 2024 года планируется выделить 32,8 миллиарда рублей.

На заседании рабочей группы была поставлена задача - провести мониторинг регионального законодательства на предмет эффективности содействия реализации национальных проектов. Если есть необходимость выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство, подготовить соответствующие документы.

- При формировании бюджета на 2020 год мы будем обязательно смотреть по каждому направлению, по каждому пункту, по каждому объекту выделение необходимого финансирования. Естественно, что мы будем работать вместе с исполнительными органами власти, потому что мы вместе сейчас готовимся к реализации национальных проектов в последующие периоды и вместе будем все вопросы обсуждать, - подчеркнула Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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