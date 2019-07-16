2019-07-16T15:34:18+03:00
Общество

Поэты Екатеринбурга вооружатся гитарами, чтобы помочь котикам

Средства от концерта передадут приюту для бездомных животных
Лев ИСТОМИН
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Поэты и музыканты помогут накормить бездомных котиков. Фото: Антон БелоусовПоэты и музыканты помогут накормить бездомных котиков. Фото: Антон Белоусов
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Поэты и рок-музыканты Екатеринбурга решили организовать концерт, чтобы собрать средства для помощи бездомным животным.

Поэтический вечер под гитарные акустические рифы пройдет 20 июля в лофте «Титры». Здесь выступят поэты и поэтессы Михаил Кутявин, Павел Пивоваров, Анастасия Мансурова и СТИХОнутая. Поэтические выступления будут чередоваться с музыкальными номерами от местных рокеров.В завершении вечера на сцену выйдет с акустическим сетом группа «Мэгги Кэссиди».

Собранные от билетов средства организаторы передадут Екатеринбургскому приюту для кошек «Кот Леопольд». Также на концерте соберут детские вещи и книги, которые отправят в один из детских домов города.

- Приюту для кошек средства нужны всегда: на корм, на лекарства. Поэтому я с радостью согласился выступить на поэтическом вечере, чтобы помочь. На сцене появлюсь вместе с рок-группой FreeZond. Получится своеобразная смесь из стихов и оригинальных рок-мелодий. Вместе мы сыграем наш новый трек, посвященный протесту в сквере у драмтеатра, - рассказывает участник мероприятия Павел Пивоваров.

Купить билет можно за 300 рублей, если сделать это заранее, то обойдется он в 200 рублей. Концерт пройдет 20 июля в 20 часов в лофте «Титры» по адресу: проспект Ленина, 50д, 2-й этаж, на территории Свердловской киностудии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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