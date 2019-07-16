2019-07-16T15:32:35+03:00
Общество

В Свердловской области нашли тело утонувшего 16-летнего подростка

Его искали два дня
Мария Трапезникова
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Сейчас выясняются обстоятельства гибели подросткаСейчас выясняются обстоятельства гибели подросткаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Дегтярске два дня искали тело пропавшего 16-летнего мальчика. Последний раз его видели на водоеме близ города. Сегодня водолазам удалось обнаружить тело подростка. В пресс-службе ГУ МЧС эту информацию подтвердили.

- Да, тело подняли водолазы. Поиски завершились, все обстоятельства гибели сейчас уточняются, - сообщили там.

Напомним, что на этой неделе в селе под Нижним Тагилом утонули 8-летний мальчик и его 17-летний брат. Они гуляли рядом с рекой. Их спасти не удалось. А в Малом Истоке на днях в пруду утонул мужчина - он отплыл слишком далеко от берега.

Сотрудники ГУ МЧС напоминают, что по Свердловской области есть только 5 пляжей, пригодных для купания. А перед тем как заходить в воду, необходимо обязательно проверить дно, не заплывать далеко и не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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