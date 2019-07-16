В Каменске-Уральском бесследно исчез молодой человек со шрамом на лице
В Каменске-Уральском вот уже неделю продолжаются поиски бесследно исчезнувшего молодого парня, которому недавно исполнилось 18 лет.
Артем Ведерников ушел из своего дома по улице 2-й Рабочей 8 июля и пропал. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Родственники парня обратились за помощью в городскую полицию, а сыщики, в свою очередь, к горожанам. Рост Артема - 190 сантиметров, худощавое телосложение, черные короткие волосы, смуглое лицо, слева на лице - шрам, пишет информационный портал KU66.RU
- В тот день он был одет в черные спортивные штаны, оранжевую футболку с капюшоном и коротким рукавом, черные кроссовки с белыми полосками по бокам и черную кепку, - рассказывают в полиции Каменска-Уральского.
Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении парня, просят позвонить в полицию или родственникам по телефонам 02, 8 (3439) 34-80-95 или 8 (950) 652-56-80.
ИСТОЧНИК KP.RU