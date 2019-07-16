2019-07-16T14:33:28+03:00
Звезды

Билеты уходят как горячие пирожки: Анна Нетребко везет в Екатеринбург мировую классику

Звезда мировой оперы выступит с оркестром в «Конгресс-холле»
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Концерт продлится 4 часаКонцерт продлится 4 часаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 30 августа с симфоническим оркестром выступит звезда мировой оперы Анна Нетребко. Вместе с ней на сцену «Конгресс-холла» выйдет солист Большого театра Юсиф Эйвазов.

Концерт будет состоять из двух актов, программа включает партии для сопрано (Анна Нетребко) и тенора (Юсиф Эйвазов) из прославленных произведений Кальмана, Бизе, Верди, Пуччини и ряда других классических композиторов, пишет издание «Наша Газета».

Посетители услышат популярные арии из опер «Отелло», «Кармен», «Русалка» и «Турандот». Стоимость билетов варьируется от 1990 до 49 тысяч рублей. Впрочем, большая часть билетов уже раскуплена, сейчас самые дешевые продаются за 7500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбургский колледж заплатит 256 тысяч за нелегальную парковку
«Горожане боятся и не заходят»: по Екатеринбургу курсирует минский электробус
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси