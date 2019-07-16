Билеты уходят как горячие пирожки: Анна Нетребко везет в Екатеринбург мировую классику

16 Июль 11:29 2019-07-16T14:33:28+03:00

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В Екатеринбурге 30 августа с симфоническим оркестром выступит звезда мировой оперы Анна Нетребко. Вместе с ней на сцену «Конгресс-холла» выйдет солист Большого театра Юсиф Эйвазов.

Концерт будет состоять из двух актов, программа включает партии для сопрано (Анна Нетребко) и тенора (Юсиф Эйвазов) из прославленных произведений Кальмана, Бизе, Верди, Пуччини и ряда других классических композиторов, пишет издание «Наша Газета».

Посетители услышат популярные арии из опер «Отелло», «Кармен», «Русалка» и «Турандот». Стоимость билетов варьируется от 1990 до 49 тысяч рублей. Впрочем, большая часть билетов уже раскуплена, сейчас самые дешевые продаются за 7500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU