Билеты уходят как горячие пирожки: Анна Нетребко везет в Екатеринбург мировую классику
В Екатеринбурге 30 августа с симфоническим оркестром выступит звезда мировой оперы Анна Нетребко. Вместе с ней на сцену «Конгресс-холла» выйдет солист Большого театра Юсиф Эйвазов.
Концерт будет состоять из двух актов, программа включает партии для сопрано (Анна Нетребко) и тенора (Юсиф Эйвазов) из прославленных произведений Кальмана, Бизе, Верди, Пуччини и ряда других классических композиторов, пишет издание «Наша Газета».
Посетители услышат популярные арии из опер «Отелло», «Кармен», «Русалка» и «Турандот». Стоимость билетов варьируется от 1990 до 49 тысяч рублей. Впрочем, большая часть билетов уже раскуплена, сейчас самые дешевые продаются за 7500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU