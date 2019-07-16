2019-07-16T14:31:55+03:00
Общество

С начала сезона клещи покусали почти 10 тысяч екатеринбуржцев

Из них 1,3 тысячи - дети
Мария Трапезникова
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Всего в Свердловской области от укуса клеща за медпомощью обратилось почти 30 тысяч человекВсего в Свердловской области от укуса клеща за медпомощью обратилось почти 30 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области начался сезон летних прогулок и нападения клещей. За прошедшую неделю в Екатеринбурге нападению подверглись 10 112 человек, в том числе 1 322 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Всего на территории Свердловской области зарегистрировано почти 29 466 пострадавших, из них 5 284 ребенка.

- По данным на 8 июля, нападению клещей в Екатеринбурге подверглись 9 683 человека, из них 1 282 ребенка, - отметили в пресс-службе. - Это на 429 людей меньше, чем на этой неделе.

Эпицентры нападения клещей приходятся на Байкальский и Слободо-Туринский муниципальные районы, Пышминский городской округ, Асбестовский, Рефтинский, Тугулымский ГО.

- На сегодняшний день в лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 248 человек (диагноз подтвержден у 38 человек, в том числе у 6 детей), с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 390 человек (подтвержден диагноз у 193 человек, в том числе у 35 детей), - добавили в Роспотребнадзоре.

Медики также напоминают, что при обнаружении на теле клеща нужно срочно обращаться в медучреждение. Если обратиться за помощью не получается, его можно удалить самостоятельно и отнести на исследование в специальные пункты по приему клещей.

Напомним, что в начале июля от укуса клеща погибла жительница Красноярска. После укуса она проходила лечение две недели, однако потом она впала в кому и скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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