В Екатеринбурге из-за столкновения Volvo и Lada пострадал 8-летний ребенок
Утром в Екатеринбурге на перекрестке улиц Энтузиастов - Стачек пострадали три автомобиля. В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что в результате пострадали 2 человека - 41-летняя женщина и 8-летний ребенок. Они находились в автомобиле Lada Granta.
Volvo не предоставил преимущество Lada Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
- Машина двигалась со стороны улицы Старых Большевиков, когда в нее врезался Volvo. В итоге Lada отбросило на стоящую рядом KIA Sportage, - сообщили в Госавтоинспекции. - Ребенок получил ушибы и сотрясение головного мозга. Его увезли в горбольницу № 9. Женщину же госпитализировали с переломом ребер.
Там также добавили, что за полгода в Екатеринбурге из-за нарушения ПДД произошло 415 аварий. В них погибли 21 человек и более 550 - получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU