2019-07-16T14:30:08+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из-за столкновения Volvo и Lada пострадал 8-летний ребенок

У него диагностировали ушибы и сотрясение мозга
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
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Утром в Екатеринбурге на перекрестке улиц Энтузиастов - Стачек пострадали три автомобиля. В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что в результате пострадали 2 человека - 41-летняя женщина и 8-летний ребенок. Они находились в автомобиле Lada Granta.

Volvo не предоставил преимущество Lada Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Volvo не предоставил преимущество Lada Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Машина двигалась со стороны улицы Старых Большевиков, когда в нее врезался Volvo. В итоге Lada отбросило на стоящую рядом KIA Sportage, - сообщили в Госавтоинспекции. - Ребенок получил ушибы и сотрясение головного мозга. Его увезли в горбольницу № 9. Женщину же госпитализировали с переломом ребер.

Там также добавили, что за полгода в Екатеринбурге из-за нарушения ПДД произошло 415 аварий. В них погибли 21 человек и более 550 - получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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