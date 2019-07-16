Путешествовать на юг в бархатный сезон можно будет со скидками до 40 %

16 Июль 10:51 2019-07-16T14:28:59+03:00

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Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском, с 7 октября по 19 декабря могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40 %, а билеты в купейные вагоны - по специальному тарифу «1 рубль за 1 километр пути». Специальное предложение действует для пассажиров в рамках акции «Бархатный сезон».

Оформить проездные документы в купейные вагоны по специальному тарифу «1 рубль за 1 километр пути» можно от 120 до 32 суток до отправления поезда. Предложение действует при покупке билета на основной маршрут поезда и не распространяется на специализированные купе для пассажиров с ограниченными возможностями. Скидка в размере 40 % действует на все места в плацкартных вагонах, за исключением нижних с 1 по 35, также при условии покупки билета от 120 до 32 суток до отправления поезда. Скидка не применяется к сервисным сборам (постельное белье, питание и т. д.).

Продажа билетов в рамках акции уже открыта. Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Полный список поездов, включенных в акцию, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» - «Акции (специальные тарифы)».

ИСТОЧНИК KP.RU