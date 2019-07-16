2019-07-16T14:27:55+03:00
Происшествия

На Урале мошенника, устанавливающего окна, приговорили к 2 годам лишения свободы

Он украл 26,3 тысячи рублей
Мария Трапезникова
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Пострадавшая от рук мошенника женщина должна была выплатить ему 26,3 тысячи рублейПострадавшая от рук мошенника женщина должна была выплатить ему 26,3 тысячи рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Талице за мошенничество осудили местного жителя Алексея Кривцова. Под предлогом установки пластиковых окон он украл у местной жительницы 26,3 тысячи рублей.

- Посредством электронной переписки связался в потерпевшей и предложил свои услуги, введя ее в заблуждение относительного того, что является представителем поставщика пластиковых окон, находящегося в Екатеринбурге, в котором ранее действительно проходил стажировку, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По приезду к пострадавшей Кривцов на оставшихся бланках фирмы составил договор подряда и дополнительное соглашение к нему. Согласно документу, женщина должна была заплатить аванс в размере 13,5 тысяч рублей, а затем окончательный расчет в размере 12,8 тысяч.

- Всего Кривцовым причинен ущерб на общую сумму 26,3 тысячи рублей, что является для нее значительным, - добавили в прокуратуре. - Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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