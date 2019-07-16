«Проявлял знаки внимания»: На Урале задержали мужчину, несколько раз пытавшегося убить соседку

16 Июль 10:23 2019-07-16T14:26:40+03:00

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В Кировграде осудили мужчину. Он проявлял «знаки внимания» своей сожительнице, грозясь убить ее. Им оказался 31-летний житель Верхнего Тагила - ранее его обвиняли в двух нарушениях неприкосновенности жилища и трех угрозах убийства.

- Буйный нрав этого гражданина, особенно проявлявшийся в то время, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, стал тяготить его сожительницу, в связи с чем она решила пожить отдельно от своего ухажера, - сообщили в СК по Свердловской области. - Переселившись на время к своей тетке в Верхнем Тагиле, женщина надеялась на то, что сожитель переосмыслит свое поведение и станет к ней более благосклонен. Но ожидания женщины не оправдались.

Инцидент произошел, когда ее пьяный сожитель пришел в гости к тетке и пытался пройти в дом через дверь, но она оказалась закрыта. Тогда он пролез через окно, после чего накинул на шею потерпевшей электропровод и пригрозил ей убийством. Он повторил это еще раз, причинив женщине телесные повреждения.

- Первоначально расследованием фактов причинения гражданке телесных повреждений и высказывания в ее адрес угроз убийством занимались сотрудники полиции, однако после того, как стало известно, что злоумышленник нарушил еще и конституционное право потерпевшей и ее тетки на неприкосновенность жилища, к расследованию подключились следователи СКР, - отметили в СК.

Сейчас мужчине назначено 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU