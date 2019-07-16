2019-07-16T14:24:54+03:00
Общество

«Дышать невыносимо»: на улицах уральского поселка вторые сутки стоит запах газа

На месте работают сотрудники Роспотребнадзора
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество "Rudyanka" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Rudyanka" в соцсети "ВКонтакте"
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Жители поселка Нейво-Рудянка, которая находится недалеко от Кировграда, начали чувствовать запах газа в разных частях селения. Они пишут в социальных сетях, что газовая служба объезжала дома, но так и не установила причину.

- Дышать действительно невыносимо, - пишут местные жители в соцсети «ВКонтакте». - От службы пришло сообщение: «Не открывайте окна до выяснения обстоятельств».

За день до этого администрация поселка сообщила о предстоящем проектировании и строительстве газопровода. Также появилась информация о том, что на местном заводе произошла утечка щелочи.

- Эта информация пока не подтверждена, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кировграда «КП» - Екатеринбург». - На месте уже работает группа от администрации вместе с Роспотребнадзором. Будут проверять информацию.

Также на месте работают сотрудники полиции и МЧС. В пресс-службе МЧС сообщили, что представители газовой службы не нашли нарушений в системе газоснабжения.

- По данным администрации муниципального образования, пострадавших нет, в медицинские учреждения никто из жителей не обращался, - добавили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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