Отравление за 160 рублей: в сети шаурмечных Екатеринбурга нашли кишечную палочку

16 Июль 10:01 2019-07-16T14:23:42+03:00

сотрудники заведений работали без медицинских книжек, а на продуктах не было маркировки Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В шаурмечных сети Kebab King в Екатеринбурге нашли кишечную палочку. Об этом рассказал координатор партийного проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. По его словам, сотрудники заведений работали без медицинских книжек, а на продуктах не было маркировки.

Согласно официальному документу Роспотребнадзора, специалисты проверили павильоны с шаурмой по следующим адресам: 8 Марта, 101/1; Уральская, 89а; Малышева, 144/1; Бажова, 130в; Карла Либкнехта, 26а.

- Допущено изготовление и реализация продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов. А именно, «Турецкая шаурма: чесночный лаваш» не соответствует требованиям по показателю бактерии группы кишечная палочка, - говорится в документе.

Отметим, что стоимость шаурмы в данных заведениях от 140 до 160 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU