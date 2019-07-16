На Урале появится «штрафстоянка» для коров

16 Июль 09:37 2019-07-16T14:20:41+03:00

Хозяевам это принесут только материальные расходы за возврат животных домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туда будут сгонять животных, беспризорно бродящих по улицам поселка

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В рабочем поселке Свердловской области Изумруд Малышевского городского округа собираются создать специальную «штрафстоянку» для коров. Это такая ферма, куда будут свозить всех беспризорных коров. Об этом в официальном сообществе пресс-службы МГО «ВКонтакте» высказалась глава округа Мария Рубцова.

- Нерадивое отношение владельцев к коровам приводит к тому, что животные выгоняют детей с дворовых площадок, портят покрытие игровых площадок, загрязняют территории общего пользования, - говорится в обращении.

Сейчас в округе согласовывают условия организации временного содержания всех беспризорных животных на ферме.

- Что это значит для безответственных владельцев? Одно - материальные расходы, связанные с возвращением животного с фермы, оплата понесенных расходов по отлову, транспортировке, содержанию, ветеринарному обследованию, - отмечает также Рубцова.

Помимо этого, Мария Рубцова попросила жителей внимательно отнестись к этой информации. Она попросила жителей обсудить это с родственниками и знакомыми, которые держат коров, и соблюдать правила прогона по населенному пункту и выпас домашних животных по специально выделенным маршрутам и предусмотренных для них пастбищах.

ИСТОЧНИК KP.RU