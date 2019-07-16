110 тысяч уральцев не могут уехать заграницу из-за долгов

16 Июль 09:18 2019-07-16T14:19:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Свердловской области задолжали порядка 31 миллиарда рублей. Приставы вынесли более 110 тысяч постановлений о запрете выезда за пределы России. Это те, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей.

- Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев, то ограничение в праве выезда вынесут при наличии долга свыше 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Наказанию подверглись те, чей долг составляет 2,5 миллиарда рублей за нанесение ущерба или морального время. Около 33 тысяч свердловчан имеют долги по кредитам на общую сумму свыше 19 миллиардов рублей, а в отношении неплательщиков алиментов вынесено 13 тысяч постановлений на сумму в 27 миллиардов рублей.

- У нас 12,5 тысяч должников по ЖКХ. Они не выплатили около 1 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе. - По уголовным штрафам вынесли более 4 тысяч постановлений на сумму 777 миллионов рублей. В отношении должников за ТЭК вынесли свыше 3 тысяч постановлений на сумму более 144 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU