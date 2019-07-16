«За компенсации придется судиться»: мэрия Екатеринбурга изымет землю садоводов на ВИЗе

16 Июль 08:55 2019-07-16T14:18:56+03:00

Горожане возмущаются и не понимают, зачем городу эта территория

Изменить размер текста: A A

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский постановил изъять землю в микрорайоне ВИЗ, где размещаются более десятка садовых коллективов. Территорию близ Большого Конного полуострова будут использовать по муниципальные нужды.

По словам председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, пострадают коллективы «Цветмет», «Приозерный», «УралВО», «Ураллеспром», «Уралдомнаремонт», № 1 фабрики «Спортобувь», «Зеленый остров», «Пенсионер-2», «Ветеранов войны и труда», «Старых большевиков», «Визовец-1», «Полиграфист».

- Спрашивается, ради чего людей лишат участков и, соответственно, урожаев. Битву за всемирную выставку EXPO наш город, к сожалению, проиграл. По Универсиаде принято политическое решение, что ее проведут в Кольцово, - написала она в Facebook.

Локтионова подчеркнула, что за этим может последовать снос садов в Октябрьском районе, вдоль ЕКАД, Кольцовского и Сибирского трактов.

- Словами не выразить, как переживаю за наших садоводов. Они столько сил вложили в участки. Никакими деньгами не измерить их труд, - добавила председатель. - Да и будем реалистами, щедрых возмещений от властей сразу можно не ждать. Скорее всего, за справедливые компенсации придется судиться.

Ранее на территории в границах улиц Татищева - Юрия Исламова - Металлургов - набережной Верх-Исетского пруда - Большого Конного полуострова планировали построить новый микрорайон и выставочные площадки EXPO-2025, после - Деревню Универсиады - 2023, а также туда хотят провести вторую ветку метро. Однако пока вероятность исполнения этих планов низкая.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU