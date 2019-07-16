2019-07-16T14:16:03+03:00
Общество

На Среднем Урале полиция будет бороться с коррупцией курсами повышения квалификации и социологическим исследованием

За два года новые знания получили уже 3,5 тысячи служащих
Мария Трапезникова
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С 2013 года ФЗ «О противодействии коррупции» распространяется на все организации, вне зависимости от формы собственности, отрасли и организационно-правовых формС 2013 года ФЗ «О противодействии коррупции» распространяется на все организации, вне зависимости от формы собственности, отрасли и организационно-правовых формФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге составили план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы. В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что сегодня сотрудники правоохранительных органов будут бороться с такими нарушениями повышением квалификации.

- В 2019 году за счет средств областного бюджета обучение пройдут 81 государственный и 80 муниципальных служащих, непосредственно участвующих в противодействии коррупции, - отметил секретарь комиссии Ильхам Ширалиев. - С 2018 года такое обучение прошли 2340 государственных и 1217 муниципальных служащих.

Также сегодня тщательно проверяют анкеты всех служащих, и вскоре будет проведено социологическое исследование среди населения, чтобы оценить уровень бытовой и деловой коррупции, возникающий между властью и гражданами, а также бизнесменами.

- Мы не можем с этим мириться. Поэтому необходимо с максимальной ответственностью подойти к антикоррупционной работе в организациях и в кратчайшие сроки устранить недостатки, выявленные по результатам мониторинга, а также их причины, - подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Напомним, что с 2013 года ФЗ «О противодействии коррупции» распространяется на все организации, вне зависимости от формы собственности, отрасли и организационно-правовых форм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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