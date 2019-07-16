2019-07-16T14:15:13+03:00
Общество

32 тысячи ВИЧ-положительных жителей Среднего Урала получают терапию

В течение года к ним присоединятся еще пять тысяч человек
Мария Трапезникова
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При становлении на учет пациент получает пожизненную и бесплатную терапиюПри становлении на учет пациент получает пожизненную и бесплатную терапиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области стартовала кампания по раннему лечению ВИЧ. В департаменте информполитики напомнили, что сегодня терапию можно получить в первые годы заболевания, а не ждать ухудшения иммунной системы.

- Сейчас в Свердловской области получают лечение более 32 тысяч человек, - отметила врач Областного центра СПИД Анжелика Подымова. - В этом году мы планируем дополнительно назначить терапию пяти тысячам пациентов. Назначение лечения всем новым пациентам и тем, кто еще не начал его, даст новый импульс для спада эпидемии ВИЧ-инфекции в Свердловской области.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, Средний Урал находится на втором месте по числу носителей ВИЧ среди других регионов РФ. Заражены 2 % - это 1804 человека на каждые 100 тысяч населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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