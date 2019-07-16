32 тысячи ВИЧ-положительных жителей Среднего Урала получают терапию
В Свердловской области стартовала кампания по раннему лечению ВИЧ. В департаменте информполитики напомнили, что сегодня терапию можно получить в первые годы заболевания, а не ждать ухудшения иммунной системы.
- Сейчас в Свердловской области получают лечение более 32 тысяч человек, - отметила врач Областного центра СПИД Анжелика Подымова. - В этом году мы планируем дополнительно назначить терапию пяти тысячам пациентов. Назначение лечения всем новым пациентам и тем, кто еще не начал его, даст новый импульс для спада эпидемии ВИЧ-инфекции в Свердловской области.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, Средний Урал находится на втором месте по числу носителей ВИЧ среди других регионов РФ. Заражены 2 % - это 1804 человека на каждые 100 тысяч населения области.
ИСТОЧНИК KP.RU