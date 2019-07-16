2019-07-16T14:14:17+03:00
Общество

«Синий иней» и «Белые розы»: уральские заключенные записали каверы на песни 80-х годов

У них получилось поппури на самые известные песни той эпохи
Мария Трапезникова
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Заключенные исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила, которые ранее записали русский кавер на песню группы Metallica «Mama Said», в этот раз исполнили поппури на песни 80-х.

Уральские заключенные сняли дискоклип в стиле 80-х.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Композиция была полностью подготовлена самими музыкантами и исполнена под аккомпанемент баяна и электрогитары, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. - Партию баяна ведет Евгений Кудрин, гитарист - Денис Поларшинов.

В клипе, нарочито снятом в ретростиле, можно услышать отрывки таких песен, как Modern Talking «Youarewoman», «Чингисхан» «Moscow», «Сладкий сон» «На белом покрывале января», «Мираж» «Звезды нас ждут», Комиссар «Дрянь», «Лейся, песня!» «Синий иней» и «Ласковый май» «Белые розы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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