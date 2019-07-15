«Решил искупаться»: в Верх-Исетском пруду Екатеринбурга чуть не захлебнулся подросток

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-15T19:08:56+03:00

С мая в водоемах области утонули 20 человек. Из них 6 – дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Еще один подросток из Екатеринбурга чуть не утонул, спасаясь от жары. 14-летний мальчик гулял с друзьями и решил искупаться в Верх-Исетском пруду. В воде он захлебнулся, однако товарищи смогли вытащить друга на берег.

– Мальчика смогли откачать. Врачи «Скорой помощи» приехали, когда он уже был в сознании, и увезли его в детскую горбольницу №9, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Также там рассказали, что с мая в водоемах области утонули 20 человек. Из них 6 – дети. Трагедии произошли на несанкционированных пляжах.

– В необорудованных местах купальщиков подстерегают такие опасности, как твердые и острые предметы на дне, подводные течения и водовороты, – добавили там. – Купаться можно только в освидетельствованных пляжах. Но даже там – с осторожностью, ведь в жаркую погоду изменение температуры при входе в воду может вызвать судороги и даже сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU