Максим Свобода станет хэдлайнером летней версии «Старого Нового Рока»

СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-15T17:54:18+03:00

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В конце июля на берегу Белоярского водохранилища пройдет «Волна» - летняя версия фестиваля музыки «Старый Новый Рок». Он будет длиться два дня – 26 и 27 июля. Одним из хэдлайнеров второго дня станет коллектив Максим Свобода.

– Это самобытная группа из Владивостока. Основатель и лидер Максим Анисимов – певец, музыкант, финалист шоу «Песни» на ТНТ, - добавили организаторы. – Коллектив стал одним из самых ярких исполнителей сцены на Плотинке фестиваля Ural Music Night.

Вместе с ним выступят Lumen, «Старый приятель», группа «ТОП» и Тося Чайкина. В первый же день на «Волне» будут Noize MC, БИРТМАН и группа «кАчевники». Кроме того, на фестивале выступят 30 молодых коллективов, которые отберет экспертный совет мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU