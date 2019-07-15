Штормовой ветер валит деревья по всему Екатеринбургу
Штормовой ветер, о котором ранее предупреждали синоптики и МЧС, валит деревья по всему городу. Горожане жалуются в социальных сетях, что сломанные ветки падают на автомобили и детские площадки.
Эта береза упала на ВИЗе Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
Тем не менее, в пресс-службе МЧС сообщили, что пока никаких происшествий нет.
Деревья упали на автомобили на ЖБИ Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
– Коммунальные службы в ближайшее время приступят к уборке последствий непогоды – их ликвидируют в течение недели. Они постоянно объезжают зеленые насаждения и если видят сломанные деревья, начинают планировать выезд техники для их подрезки, - рассказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.
Автомобилисты решили сами убрать ветки Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
Она добавила, что горожане могут сообщать об увиденных сломанных растениях в администрацию через официальный портал города.
Упавшие деревья на улице Большакова Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU