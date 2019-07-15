2019-07-15T17:23:45+03:00
Общество

Штормовой ветер валит деревья по всему Екатеринбургу

В администрации города обещали ликвидировать последствия непогоды в течение недели
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
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Штормовой ветер, о котором ранее предупреждали синоптики и МЧС, валит деревья по всему городу. Горожане жалуются в социальных сетях, что сломанные ветки падают на автомобили и детские площадки.

Эта береза упала на ВИЗе Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Эта береза упала на ВИЗе Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Тем не менее, в пресс-службе МЧС сообщили, что пока никаких происшествий нет.

Деревья упали на автомобили на ЖБИ Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Деревья упали на автомобили на ЖБИ Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Коммунальные службы в ближайшее время приступят к уборке последствий непогоды – их ликвидируют в течение недели. Они постоянно объезжают зеленые насаждения и если видят сломанные деревья, начинают планировать выезд техники для их подрезки, - рассказала пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Автомобилисты решили сами убрать ветки Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Автомобилисты решили сами убрать ветки Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Она добавила, что горожане могут сообщать об увиденных сломанных растениях в администрацию через официальный портал города.

Упавшие деревья на улице Большакова Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Упавшие деревья на улице Большакова Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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