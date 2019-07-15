2019-07-15T17:07:53+03:00
Авто

За выходные в Свердловской области задержали почти полторы сотни пьяных водителей

В эти дни экипажи ДПС были приближены к местам отдыха
Олег Галимов
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На территории Свердловской области за полгода зарегистрировано 123 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых погибли 37 человек и еще 147 получили травмы . Фото: УГИБДД по Свердловской областиНа территории Свердловской области за полгода зарегистрировано 123 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых погибли 37 человек и еще 147 получили травмы . Фото: УГИБДД по Свердловской области
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За прошлые выходные в Свердловской области задержали почти полторы сотни пьяных водителей. Как рассказали в отделении пропаганды регионального ГИБДД, в эти дни экипажа ДПС в эти дни были приближены, в том числе, и к местам отдыха.

- Только за субботу и воскресенье автоинспекторами было выявлено 147 водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В отношении всех водителей сотрудниками ГИБДД были составлены административные материалы. Водителям грозят крупные штрафы, а также лишение права управления, - отметили в ГИБДД

Например, в пятницу вечером, при патрулировании улиц деревни Сугат Талицкого района был замечен автомобиль ВАЗ-2103, вилял из стороны в сторону. Сотрудники Госавтоинспекции предприняли попытку остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требования, увеличил скорость и попытался скрыться.

После непродолжительного преследования водитель остановился. У 52-летнего мужчины, который находился за рулем, имелись признаки опьянения, и ему было предложено пройти освидетельствование, с результатом которого он не согласился. Он был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого в отношении него был составлен административный протокол, санкция которого предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2-х лет.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Также в ходе рейдовых мероприятий автоинспекторами были задержаны 20 водителей, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Еще 21 водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Им также грозят крупные штрафы и лишение права управления.

- Сотрудники ГИБДД призывают граждан сообщать в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области (343) 269-77-00 о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в нетрезвом состоянии.

СПРАВКА «КП»

На территории Свердловской области за полгода зарегистрировано 123 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых погибли 37 человек и еще 147 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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