В Екатеринбурге во время Крестного хода перекроют ряд улиц
Ночью 17 июля в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта по улицам, которые включены в маршрут Крестного хода. Как и в прошлые годы, православные христиане будут стартовать от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме.
– Ограничения начнут действовать в 2:30 и прекратят – в 10:00, - сообщили в администрации Екатеринбурга. – Речь идет о движении по улице Толмачева, Татищева, Токарей, Халтурина, Технической, Решетской и проспекту Ленина.
Также 16 июля ряд улиц перекроют ради палаточного городка.
– В 8 утра они начнут действовать по улице Царской – от Николая Никонова до Первомайской; по улице Дзержинского – от Царской до Горького; по улице Горького – от Первомайской до Дзержинского и по улице Пролетарской, - добавили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU