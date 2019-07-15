В Екатеринбурге во время Крестного хода перекроют ряд улиц

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-15T16:36:22+03:00

Ограничение будут действовать ночью 17 июля и весь день 16 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и в прошлые годы, участники пройдут путь от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы

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Ночью 17 июля в Екатеринбурге ограничат движение всех видов транспорта по улицам, которые включены в маршрут Крестного хода. Как и в прошлые годы, православные христиане будут стартовать от Храма-на-Крови до монастыря на Ганиной Яме.

– Ограничения начнут действовать в 2:30 и прекратят – в 10:00, - сообщили в администрации Екатеринбурга. – Речь идет о движении по улице Толмачева, Татищева, Токарей, Халтурина, Технической, Решетской и проспекту Ленина.

Также 16 июля ряд улиц перекроют ради палаточного городка.

– В 8 утра они начнут действовать по улице Царской – от Николая Никонова до Первомайской; по улице Дзержинского – от Царской до Горького; по улице Горького – от Первомайской до Дзержинского и по улице Пролетарской, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU