Июль подарит уральцам уникальное лунное затмение

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-15T16:22:17+03:00

Оно продлится почти 5 часов

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В ночь на 17 июля жители Свердловской области смогут увидеть уникальное лунное затмение, которое станет последним на ближайшие шесть лет дл нашей части планеты.

Во время так называемого частного лунного затмения южная часть тени Земли заслонит Луну, максимальная фаза составит 0,6531. Явление смогут наблюдать жители Урала, а также юго-западной части Сибири, Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии, передает телеканал ОТВ.

В Свердловской области затмение будет видно с 23:43 16 июля до 04:36.

ИСТОЧНИК KP.RU