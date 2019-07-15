В детском саду Екатеринбурга мальчик сломал позвоночник, пока воспитательница полола траву

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-15T16:12:10+03:00

Инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в случившемся

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Едва трагедией не закончилась прогулка детей в садике № 182 в Екатеринбурге. Пятилетний малыш сломал позвоночник, когда упал с турника. Воспитатель не уследила за мальчиком – она полола траву. Мальчика доставили в больницу.

- Сообщение поступило в отдел полиции № 12. В настоящее время сотрудниками ПДН по данному факту проводится проверка, - рассказал «Комсомолке» глава пресс-службы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Получить комментарий у руководства детского сада № 182 на момент публикации не удалось. Благодарим за помощь в подготовке материала группу «ВКонтакте» «Лампа».

ИСТОЧНИК KP.RU