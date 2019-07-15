2019-07-15T16:12:10+03:00
Происшествия

В детском саду Екатеринбурга мальчик сломал позвоночник, пока воспитательница полола траву

Инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в случившемся
Олег Галимов
Поделиться:
Мальчика доставили в больницу.Мальчика доставили в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Едва трагедией не закончилась прогулка детей в садике № 182 в Екатеринбурге. Пятилетний малыш сломал позвоночник, когда упал с турника. Воспитатель не уследила за мальчиком – она полола траву. Мальчика доставили в больницу.

- Сообщение поступило в отдел полиции № 12. В настоящее время сотрудниками ПДН по данному факту проводится проверка, - рассказал «Комсомолке» глава пресс-службы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Получить комментарий у руководства детского сада № 182 на момент публикации не удалось. Благодарим за помощь в подготовке материала группу «ВКонтакте» «Лампа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Урале семилетний велосипедист въехал в Mazda
Максим Свобода станет хэдлайнером летней версии «Старого Нового Рока»
Штормовой ветер валит деревья по всему Екатеринбургу
За выходные в Свердловской области задержали почти полторы сотни пьяных водителей
В Екатеринбурге во время Крестного хода перекроют ряд улиц
Июль подарит уральцам уникальное лунное затмение
В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись четыре автомобиля
В Каменске-Уральском автолюбитель на «шестерке» снес байкера и его подругу
В Екатеринбург приехал самый маленький европейский бродячий театр
Жители Екатеринбурга оказались самыми большими любителями мороженого
«Забрал 9,5 тысяч рублей и купил билет на поезд»: уралец ограбил маникюрный салон, пока ждал стоматолога
«Им грозит до 15 лет лишения свободы»: в Екатеринбурге поймали мужчин, сбывавших наркотики через Интернет
«Крашеные рыжие волосы и футболка с зайцами»: в Екатеринбург на Уралмаше пропала 13-летняя девочка
Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
В Екатеринбурге за 60,5 миллионов продают пентхаус с бассейном