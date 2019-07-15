2019-07-15T16:08:58+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись четыре автомобиля

Никто не получил серьезных травм
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
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Днем в Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла на пересечении улиц Бебеля и Технической. По данным ГИБДД, никто из участников ДТП серьезных травм не получил.

Аварию мог спровоцировать водитель, который решил сменить колесо на левой полосе, при этом, не выставив знак.Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Аварию мог спровоцировать водитель, который решил сменить колесо на левой полосе, при этом, не выставив знак.Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

– Сообщение о столкновении поступило в 12:50. Оно случилось напротив дома по адресу Бебеля, 109. ДТП зафиксировано, обстоятельства устанавливаются, - сообщили там.

Сообщение о столкновении поступило в ГИБДД в 12:50 Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Сообщение о столкновении поступило в ГИБДД в 12:50 Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Участники из сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что аварию якобы мог спровоцировать водитель, который решил сменить колесо на левой полосе, при этом, не выставив знак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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