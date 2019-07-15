В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись четыре автомобиля
Днем в Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла на пересечении улиц Бебеля и Технической. По данным ГИБДД, никто из участников ДТП серьезных травм не получил.
Аварию мог спровоцировать водитель, который решил сменить колесо на левой полосе, при этом, не выставив знак.Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
– Сообщение о столкновении поступило в 12:50. Оно случилось напротив дома по адресу Бебеля, 109. ДТП зафиксировано, обстоятельства устанавливаются, - сообщили там.
Сообщение о столкновении поступило в ГИБДД в 12:50 Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
Участники из сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» пишут, что аварию якобы мог спровоцировать водитель, который решил сменить колесо на левой полосе, при этом, не выставив знак.
ИСТОЧНИК KP.RU