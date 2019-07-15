В Каменске-Уральском автолюбитель на «шестерке» снес байкера и его подругу

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-15T16:00:16+03:00

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Очередное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Каменске-Уральском. Здесь 15 июля у дома №11 по проспекту Победы 59-летний автолюбитель за рулем видавшей виды вазовской «шестерки» двигался в сторону Добролюбова.

Заворачивая во двор, невнимательный ездок проигнорировал мчавшегося мимо байкера с подругой на мотоцикле «Рейсер RC250XZR», и врезался в них. При этом, именно водитель автомобиля должен был уступить дорогу.

Фото: портал KU66.RU

- Рядом с мотоциклистом находилась 36-летняя пассажирка, оба были в мотошлемах, - пишет портал KU66.RU со ссылкой на дорожных полицейских. – Мужчина и женщина с многочисленными переломами госпитализированы в городскую больницу Каменска-Уральского.

Отметим, что в 2018 году в городе произошло всего 3 ДТП с участием мотоциклистов, никто из них не пострадал. В этом году подобных дорожных происшествий уже девять.

ИСТОЧНИК KP.RU