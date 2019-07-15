2019-07-15T15:43:24+03:00
Общество

В Екатеринбург приехал самый маленький европейский бродячий театр

Он состоит всего из двух артистов
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество "Объединенный музей писателей Урала" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Объединенный музей писателей Урала" в соцсети "ВКонтакте"
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В Литературном квартале Екатеринбурга выступит самый маленький бродячий театр Европы CIRCUS GIROLDON. В него входят всего два артиста – Альберто Фолетти и Ленка Махонинова.

Артисты не прижились в Европе и начали работать в России Фото: сообщество "Объединенный музей писателей Урала" в соцсети "ВКонтакте"

Артисты не прижились в Европе и начали работать в России Фото: сообщество "Объединенный музей писателей Урала" в соцсети "ВКонтакте"

– Они наследники comedy del arte и Шекспировского театра, работают без дублеров, будучи уверенными, что театр жив лишь до тех пор, пока жив актер, – рассказали в Объединенном музее писателей Урала. – Альберто и Ленка вышли из дверей академического театра, но не вписались в коммерческий евростандарт уличных шоу и подались в Россию.

Выступления дуэта будут проходить в шатре парка, каждый вечер в 19:00 с 15 по 23 июля. Они покажут спектакль «ДУРАК». Отметим, что вход платный – 500 рублей для взрослых, 300 рублей – для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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