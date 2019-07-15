2019-07-15T15:42:06+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга оказались самыми большими любителями мороженого

Город возглавил топ сладкоежек
Лев ИСТОМИН
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Особенно хорошо мороженое разлетается летомОсобенно хорошо мороженое разлетается летомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга больше других россиян любят кушать мороженое. По данным экспертов, на каждую тысячу покупок в магазинах приходится 70,9 покупок мороженого.

В топ-3 рейтинга сладкоежек кроме Екатеринбурга (1 место) попали Ростов-на-Дону (2 место) с 66,9 покупками мороженого на 1 тысячу единиц и Санкт-Петербург (3 место), где из тысячи покупок 64 – мороженое, пишет издание «Наша Газета».

По данным авторов исследования, 12% россиян едят мороженое не реже раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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