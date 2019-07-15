2019-07-15T15:25:37+03:00
Происшествия

«Им грозит до 15 лет лишения свободы»: в Екатеринбурге поймали мужчин, сбывавших наркотики через Интернет

Товар они прятали в тайниках по всему городу
Мария Трапезникова
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Покупатели оплачивали товар с помощью банковских счетов – все это делалось для того, чтобы исключить визуальный контакт с продавцамиПокупатели оплачивали товар с помощью банковских счетов – все это делалось для того, чтобы исключить визуальный контакт с продавцамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Урала задержали двух мужчин, продававших наркотики через интернет-магазин. Для этого мужчины, используя электронные весы, расфасовывали их в полимерные пакетики и помещали в специально оборудованные тайники по всей территории города.

Покупатели оплачивали товар через банковские счета – все это делалось для того, чтобы исключить визуальный контакт с продавцами.

- Общение внутри группы осуществлялось путем электронной переписки в программах персональной связи, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время задержания у подозреваемых изъяли больше 60 грамм наркотиков. Сейчас дело для рассмотрения направлено в Кировский районный суд. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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