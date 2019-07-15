«Им грозит до 15 лет лишения свободы»: в Екатеринбурге поймали мужчин, сбывавших наркотики через Интернет
В столице Урала задержали двух мужчин, продававших наркотики через интернет-магазин. Для этого мужчины, используя электронные весы, расфасовывали их в полимерные пакетики и помещали в специально оборудованные тайники по всей территории города.
Покупатели оплачивали товар через банковские счета – все это делалось для того, чтобы исключить визуальный контакт с продавцами.
- Общение внутри группы осуществлялось путем электронной переписки в программах персональной связи, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Во время задержания у подозреваемых изъяли больше 60 грамм наркотиков. Сейчас дело для рассмотрения направлено в Кировский районный суд. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU