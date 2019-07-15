2019-07-15T14:45:22+03:00
Общество

«Крашеные рыжие волосы и футболка с зайцами»: в Екатеринбург на Уралмаше пропала 13-летняя девочка

Она вышла из дома в пятницу вечером и не вернулась
Мария Трапезникова
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Фото: отделение УМВД Екатеринбурга по связям со СМИФото: отделение УМВД Екатеринбурга по связям со СМИ
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В Екатеринбурге разыскивают 13-летнюю Пантелееву Александру Павловну. Ее никто не видел с вечера 12 июля.

- 15 июля в дежурную часть отдела полиции обратилась мать девочки и сообщила, что ее дочь ушла гулять три дня назад. Подростка видели в последний раз около 19:00 по адресу Победы, 17, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Сейчас девочке 13 лет, у нее крашенные, рыжие, волнистые волосы, серо-голубые глаза и дугообразные брови. Рост ее – 163 см. На момент пропажи Александра была одета в черные джинсы, светлые босоножки и белую футболку с рисунком двух зайцев.

- Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - добавляют в пресс-службе. – Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15, (343)356-45-74 (73, 78, 80) либо 0

ИСТОЧНИК KP.RU

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