2019-07-15T14:39:07+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»

Общий призовой фонд в рамках акции составляет 1,429 млн рублей
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система «Мир» запустили совместную акцию «Преврати любой день в праздник». В рамках акции при совершении оплаты по карте «Мир» банка «УРАЛСИБ» клиенты получают возможность выиграть денежные призы.

Акция действует для всех держателей карт «Мир», выпущенных банком «УРАЛСИБ».

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо с 10 июля по 6 октября 2019 года совершать покупки или оплачивать услуги в магазинах, салонах и торговых точках картой «Мир» банка «УРАЛСИБ». Для участия операции по карте в Акции сумма покупки должна составлять не менее 600 рублей.

Общий призовой фонд в рамках акции составляет 1,429 млн рублей. Всего предусмотрена выплата 159 денежных призов.

Три победителя акции получат главный приз - по 100 тысяч рублей. Кроме того, каждую неделю будут разыгрываться 30 тысяч рублей и 15 тысяч рублей на счет карты «Мир» банка «УРАЛСИБ», а также 1 тысяча рублей на счет мобильного телефона.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

Акция проводится с 10 июля по 31 октября 2019 года включительно:

- период проведения транзакций в рамках акции установлен с 10 июля по 6 октября 2019 года и разделен на 13 временных периодов;

- период вручения призов - с 24 июля по 31 октября 2019 года.

В рамках акции не учитывается ряд операций по карте «Мир», в их числе: получение наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных, оплата дорожных чеков, лотерейных билетов, ставок в игорных заведениях, а также услуг ЖКХ, мобильной связи и услуг провайдеров, пополнение счета карты «Мир» и электронного кошелька, переводы на сторонние банковские карты и счета. Кроме того, не учитываются более 5 операций, совершенных в одной торговой точке, и более 5 покупок в минуту.

Получить подробную информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам стимулирующего мероприятия, сроках, месте и порядке их получения. и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях банка «УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-250-57-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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